2020/10/24 | 19:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساحة التحرير وصور الشهداء تملئ المكان .. فيديو) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساحة التحرير وصور الشهداء تملئ المكان .. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).