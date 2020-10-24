مجلس النواب يصوت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة ويرفع جلسته الى الاثنين

2020/10/24 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، يوم السبت، على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما رفعت رئاسة مجلس النواب الجلسة إلى الاثنين المقبل.

وقال حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة، لافتا الى ان المجلس أجّلَ التصويت على محافظة الدوائر الانتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى لمدة 48 ساعة.

وأضاف: ان المجلس رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.

وبدأ مجلس النواب في وقت سابق من اليوم بعقد جلسته، بعدما ارجأ عقد الجلسة لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما شهدت اروقة المجلس مناقشات ومشاورات حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

PUKmedia هاميار علي‌

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