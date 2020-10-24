الاتحاد الوطني يعرب عن وفائه للراحل عبد الحميد درويش

2020/10/24 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية الاولى لرحيل الاستاذ عبد الحميد درويش رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، وأحد أقدم القادة الكورد في سوريا، زار وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني مقر ممثلية الحزب التقدمي في السليمانية وكان في استقبال الوفد الزائر علي شمدين عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات في الحزب التقدمي وعدد من كوادر الحزب.

وأعرب وفد الاتحاد الوطني الزائر، عن عمق حزنه ووفائه، معلنين عن أسفهم برحيل الاستاذ عبد الحميد درويش في وقت يمر غرب كوردستان بمرحلة حساسة ويحتاج الى تجربة ودور هذا القائد الخالد، كما كان رحيله خسارة كبيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني ايضا، لان الراحل الاستاذ عبد الحميد درويش بالاضافة لكونه صديقا قديما لفقيد الامة الرئيس مام جلال، يراه الكوادر في الاتحاد الوطني كقائد عتيد لهم، كما كان نفسه كصديق قديم للرئيس مام جلال، يأمل في اجراء مؤتمر ناجح ومتجدد وقوي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

من جانبه، اعرب علي شمدين باسم الحزب التقدمي عن سروره لهذه الزيارة وتمتين العلاقات بين الجانبين، مضيفا بالقول: ان الراحل عبد الحميد درويش كما كان يأمل في ان يكون حزبه قويا، كان يعتبر الاتحاد الوطني كحزبه كذلك وكان يسعى لحفاظ على وحدة الصف في الاتحاد الوطني مثل أحد قادته.

وتابع، ان افضل طريقة للوفاء لروح فقيد الامة الرئيس الراحل مام جلال والقائد الراحل عبد الحميد درويش هو ادامة نهجيهما وتطويرهما، وكذلك تمتين العلاقات بين الحزبين.

PUKmedia ترجمة ‌

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