2020/10/24 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الأخير سيلقي كلمة موجهة إلى الشعب العراقي.

ونوه المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إلى "كلمة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم".

وتأتي كلمة الكاظمي المرتقبة، في وقت يحضر ناشطون ومحتجون من مختلف المحافظات، لتظاهرات منتظرة ستخرج يوم غد الاحد في 25 تشرين الأول، وفيما أكد ناشطون في ساحة التحرير وساحات أخرى، أن التظاهرة المرتقبة لن تحيد عن سلميتها، أشاروا إلى تجديد المطالب الرئيسية التي رفعت قبل عام، على رأسها الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلقي كلمة متلفزة مساء اليوم ومكتبه يحدد توقيتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلقي كلمة متلفزة مساء اليوم ومكتبه يحدد توقيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).