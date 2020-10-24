الجبهة التركمانية تطالب باستحداث محافظتين بقضائين في كركوك ونينوى

2020/10/24 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي، اليوم السبت، باستحداث محافظتي تلعفر والطوز، وذلك انصافا لتضحيات ابنائها ولسعة مساحتها الجغرافية، بحسب قوله.

وقال الصالحي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "قيادة وممثلي الجبهة التركمانية العراقية، تؤكد مطلبها في استحداث محافظة تلعفر ومحافظة الطوز وذلك لأسباب تتعلق بجغرافيتهما الواسعة وتضحيات ابنائها واهميتها الوطنية، وكونها مناطق استراتيجية من الناحية الاقتصادية".

وأضاف رئيس الجبهة التركمانية، أن "من بين اهم الاسباب اللازمة للاستحداث هو ضمان بقاء تلعفر والطوز كمحافظتين، في ظل عدم اهتمام ادارة محافظة نينوى وادارة محافظة صلاح الدين حاليا بهما من حيث المشاريع والتوزيع والشراكة والانصاف لمواطنيهما".

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