كردستان تصدر قرارات جديدة للوقاية من انتشاركورونا

2020/10/24 | 19:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، اليوم السبت، قرارات جديدة بشأن القيود المفروضة للوقاية من انتشار الفيروس على نطاق أوسع.وقررت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “تكون حركة المواطنين من وإلى إيران وتركيا في المنافذ طبيعية، شرط وجود مركز لفحص فيروس كورونا”.وقررت اللجنة أيضا …

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