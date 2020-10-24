النفط تتحدث عن خطط “كبيرة” لتأهيل منافذ التجهيز وفق أحدث المواصفات الفنية

2020/10/24 | 19:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تحدثت وزارة النفط، السبت، عن خطط “كبيرة” لإجراء عمليات التوسعة والتأهيل لمنافذ التجهيز في بغداد وباقي المحافظات وفق أحدث المواصفات الفنية. وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة تحرص على تشييد وإعادة تأهيل وتطوير منافذ التجهيز وبما يلبي احتياج المواطن ويحقق انسيابية عالية …

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