2020/10/24 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا لمجلس الامن الوطني لبحث ملف التظاهرات السلمية، بحضور الوزراء الامنيين والقادة العسكريين ./ انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يراس اجتماعا لمجلس الامن الوطني لبحث ملف التظاهرات السلمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يراس اجتماعا لمجلس الامن الوطني لبحث ملف التظاهرات السلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).