بايرن ميونخ يكتسح آينتراخت بخماسية بالبوندزليجا

2020/10/24 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حقق فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزا كبيرا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الألماني "بوندزليجا" .انتهى الشوط الأول بتقدم العملاق البافاري بثنائية نظيفة قبل أن يضيف هدفين في الـ45 دقيقة الثانية من اللقاء.



وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقتين 10 و26 من زمن المباراة، ثم أضاف اللاعب نفسه الثالث وأكمل الثلاثية "هاتريك" في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل ليروي ساني الرابع في الدقيقة 73 ثم اختتم جمال موسيالا الخماسية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ".بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة خلف لايبزيج صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 8 نقاط احتل بها المركز السادس".وسجل بايرن ميونخ رقما قياسيا بعدما حقق فوزه رقم 41 بملعبه على آينتراخت فرانكفورت ليصبح العملاق البافاري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز على منافس واحد داخل الديار ".وعزز الفريق البافاري سلسلة انتصاراته على آينتراخت فرانكفورت بتحقيقه الفوز في آخر 13 مباراة أقيمت بينهما في ميونخ، من بينها 11 مباراة فى البوندزليجا"./انتهى2

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