الحلبوسي: الجلسة مستمرة حتى إتمام التصويت على الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، استمرار جلسة مجلس النواب، لحين إتمام التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات....

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