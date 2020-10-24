عاجل | مجلس النواب يصوت على الدوائر الانتخابية لـ 16محافظة

2020/10/24 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البرلمان يؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى الى يوم الأثنين

مجلس النواب يصوت على الدوائر الانتخابية لـ 16محافظة

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