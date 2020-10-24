“النور نيوز” ينشر توزيع الدوائر الانتخابية في بغداد والمحافظات (صور)

2020/10/24 | 19:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب ، اليوم السبت، على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما أجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى جلسة الاثنين المقبل، بعد رفع جلسة اليوم”.

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