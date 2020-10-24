عاجل.. مجلس النواب يصوت على دوائر 16 محافظة ويرفع جلسته للاثنين المقبل

2020/10/24 | 19:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الى يوم الاثنين المقبل، بعد التصويت على دوائر 16 محافظة.وقال مصدر برلماني، ان “مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما أجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى جلسة الاثنين المقبل، بعد رفع جلسة اليوم”.

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