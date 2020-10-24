ديون الكاظمي الداخلية خلال ستة أشهر تفوق معدل الدين التراكمي منذ ١٧ عاما

2020/10/24 | 20:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أكدت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة سائرون النيابية إنعام الخزاعي السبت أن ديون البلاد الداخلية خلال ستة أشهر من حكم الكاظمي تفوق معدل الدين التراكمي الداخلي منذ ٢٠٠٣ لغاية منتصف ٢٠٢٠.

وقالت الخزاعي في بيان تلقته / المعلومة/ ان “رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العراق منذ العام ٢٠٠٣ وحتى منتصف العام ٢٠٢٠ إلا أن معدل تراكم الدين الداخلي لم يتجاوز حاجز ٤٠ ترليون دينار عراقي”.

وأضافت الخزاعي: “في حين بلغت ديون الكاظمي الداخلية ١٥ ترليون في ثلاثة أشهر ويطمع في اقتراض ٤١ ترليون دينار أخرى لتمويل النفقات الحكومية حتى نهاية العام الجاري”.

الخزاعي أوضحت إن “هذا يعني تحميل الاقتصاد العراقي ٥٦ ترليون دينار خلال ٦ أشهر فقط علما ان معظم تلك الأموال مخصصة لنفقات استهلاكية”.انتهى ٢٥ح

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