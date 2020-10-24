’ناس’ ينشر توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات (صور)

2020/10/24 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر موقع "ناس"، السبت، الدوائر الانتخابية للعاصمة بغداد، عقب تصويت البرلمان على توزيع تلك الدوائر، لمجمل محافظات البلاد، دون نينوى وكركوك.

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