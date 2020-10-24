2020/10/24 | 20:09 - المصدر: عين العراق

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لجنة برلمانية: تصويت البرلمان على دوائر انتخابية غير كامل ليس قانوني

أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، ان تصويت المجلس على دوائر انتخابية غير كامل غير قانوني.

وقال عضو اللجنة عمار الشبلي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "التصويت على الدوائر الانتخابية، كان يجب ان يشمل كل المحافظات، وليس التصويت على جزء منها وتأجيل محافظات اخرى، فهذا الأمر غير دستوري ويخالف القانون والنظام الداخلي".

وبين الشبلي ان "الكثير من النواب، انسحبوا من جلسة التصويت اعتراضا على هذا الاجراء، كما هناك شكوك بان التصويت لم يكن بنصاب قانوني مكتمل، ولهذا سيتم مراجعة تسجيل الجلسة للتأكد من وجود النصاب من عدمه".

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