شطيرة سمك التونة بالهريسة الحارة - عبد السلام الزغيبي

2020/10/24 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي قلم/ عبد السلام الزغيبيكانت الساعة تقترب من الثامنة مساء عندما دخلت إلى الأسواق القريبة من بيتي، كان الزحام شديداً، الكل يريد أن يلحق ويتسوق قبل الإقفال.سبب ذهابي في هذه الساعة المتأخرة يكمن أن هذه الأسواق تبيع خبزاً صغيراً مناسب لإعداد شطيرة سمك التونة بالهريسة الليبية الحارة.



في داخل الأسواق اتجهت فوراً نحو رف الخبز٬-;- أخذت ثلاث خبزات صغيرة، ثم عرجت على زاوية بيع الخضروات وال ......





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