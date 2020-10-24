يوميات دنماركية 200+36 - حكمة اقبال

2020/10/24 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال الحملة السنوية لجمع التبرعات لمكافحة السرطان1- جمع تبرعات :للسنة العاشرة على التوالي أنهت قناة التلفزيون الثانية بالاشتراك مع جمعية مكافحة السرطان ، اسبوع حملة تبرعات لمكافحة المرض وتطوير أبحاث العلاج ومساعدة المرضى وعوائلهم اثناء وبعد فترة المعالجة الطبية المتنوعة ، ضمن حملة واسعة شملت جميع انحاء البلاد والكثير من قطاعات العمل والدراسة عبر فعاليات ومبادرات ، فردية وجماعية عديدة ومتنوع ......





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