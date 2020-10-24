القوات الأمنية تغلق جسر السنك

2020/10/24 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بأن القوات الأمنية باشرت بإغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد، ذهاباً وإياباً.

يتبع...

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