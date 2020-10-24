رئيس الجمهورية: ندعو الى اقرار وتوسيع مشروع قانون الناجيات

2020/10/24 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اعلن رئيس جمهورية العراق “د.برهم صالح” تضامنه مع مأساة المكون الايزيدي ودعا الى اقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه.وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” قال “صالح”، “‏مأساة الايزيديين هي مأساتنا جميعا، جرائم داعش لا بد الاقتصاص منها، والانتصار للضحايا واجب وطني و اخلاقي.ندعو مجددا الى اقرار مشروع قانون …

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