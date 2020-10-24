الداخلية: سنتخذ إجراءات حازمة بحق حماية أحد النواب الذين اعتدوا على شرطي مرور في بغداد

2020/10/24 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها ستتخذ إجراءات حازمة بحق حماية أحد النواب الذين اعتدوا على شرطي المرور في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموعة من حماية أحد النواب اعتدت على أحد أفراد شرطة المرور عندما كان يؤدي واجبه في أحد شوارع العاصمة بغداد"، مشيرة إلى أن "هذا الاعتداء جاء في وقت تسعى فيه الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية إلى فرض سلطة القانون وتأكيد هيبة الدولة وسلطاتها".

وأضاف البيان، "كان متوقعا من جميع الغيورين وخاصة المسؤولين في أي موقع كانوا تجسيد حرصهم على سيادة القانون والتصرف بمسؤولية وتحذير معيتهم من أي سلوك ينم عن الاستهتار بالقانون والقيم".

وأعربت الوزارة في بيانها "عن الأسف للتجاوزات التي تحصل بين الحين والآخر على القائمين بإنفاذ القانون والاعتداء عليهم بما يحط من قيمة القانون ويهتك سلطة الدولة"، موضحة أن "هذه التصرفات تنم عن ازدراء الدولة وسلطاتها وقوانينها وموظفيها".

وأكد البيان، أن "وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق المعتدين ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها، ولن تتراخى بعد اليوم في استرجاع هيبة الدولة والسلطات القانونية ولن تخضع لجميع أشكال الضغوط".

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