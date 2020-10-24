المنافذ الحدودية تضبط أدوية لمعالجة كورونا معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي

2020/10/24 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط أدوية لمعالجة فايروس كورونا معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الانبار، ووفقا لمعلومات جهاز المخابرات، تمكنت من ضبط أدوية بشرية تستخدم للعلاج من فايروس كورونا لم يصرح بها ومعدة للتهريب لدى أحد المخلصين الكمركيين في المنفذ الحدودي”.

واضاف البيان، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك طريبيل، لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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