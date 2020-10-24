تسجيل 238 اصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2020/10/24 | 20:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ايوم السبت، تسجيل خمس حالات وفاة، و238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غربي كوردستان.

وبحسب بيان للهيئة، فقد توزعت حالات الوفاة كالتالي: حالتان في الحسكة، وحالة واحدة في ديرك وحالتان في منبج.

وذكرت الهيئة، أنها سجلت 238 حالة إصابة جديدة موزعة كالتالي: 18 حالة في الحسكة و 21 في قامشلو، 31 في ديرك، 10 في كركي لكي، حالةواحدة في رميلان، 3 في عامودا، 4 في الدرباسية، و44 في كوباني.

إما في مناطق شمال سوريا فقد توزعت الحالات كالتالي: 27 في منبج، 26 في الطبقة، 9 في دير الزور.

الهيئة ذكرت أيضا انها رصدت 7 حالات شفاء.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 3625 حالة منها 109 حالات وفاة و 665 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الادارة الذاتية

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