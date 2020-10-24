2020/10/24 | 20:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

201 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، السبت، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، و860 إصابة اضافية، و454 حالة تعاف أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 تشرين الأول 2020)، انها اجرت 5009 فحوصات جديدة بواقع: 1402 اربيل ، 688 السليمانية، 143 كرميان، 2746 دهوك، 30 حلبجة.

وذكرت الوزارة انها سجلت 860 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 330 اربيل ، 109 السليمانية، 28 كرميان، 383 دهوك، و10 حلبجة.

واشارت الوزارة الى تعافي 454 مصابا وكالاتي: 133 اربيل ، 17 السليمانية، 26 كرميان، 258 دهوك، 20 حلبجة.

ونوه البيان الى وفاة 26 مصابا بالفيروس وكما يأتي: 4 اربيل ، 6 السليمانية، 2 رابرين، 11 دهوك، 3 حلبجة ليصل معدل الوفيات منذ تفشي الجائحة في إقليم كوردستان ولغاية الآن 2289 بينما لا يزال 26094 قيد العلاج.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. إقليم كوردستان يعلن الموقف الوبائي بتسجيل 26 وفاة و860 إصابة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. إقليم كوردستان يعلن الموقف الوبائي بتسجيل 26 وفاة و860 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).