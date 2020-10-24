إثيوبيا ترد وتستدعي سفير واشنطن..بعد تهديد ترامب عن تفجير السد

2020/10/24 | 20:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اكدت إثيوبيا، اليوم السبت، في تصريح جديد حول ملف سد النهضة أنها "لن تستسلم لعدوان، ولن تعترف بحق قائم على معاهدات استعمارية"، مشددة على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الأميركي أديس أبابا على خلفيّة خرقِ الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لحل الخلاف بشأن السد...

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