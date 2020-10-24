توقف جديد لمشروع محال منذ 8 اعوام في كربلاء

2020/10/24 | 20:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

كشف قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي عن توقف جديد بمشروع مجاري الهندية الكبير المحال منذ العام 2012 بسبب سوء الادارة والازمة المالية.

وقال الشافعي لـ /المعلومة/، ان “مشروع مجاري الهندية الكبير توقف مرة اخرى بسبب عدم صرف مستحقات الشركة المنفذة رغم ان نسبة انجازه 82%، اذ يوجد 3 مليار بذمة وزارة والاعمار والاسكان والبلديات التي لم تجد حلا لهذه المشكلة، لاسيما وان المشروع محال منذ العام 2012 وحصلت حالات اندثار كبيرة له”.

واضاف ان المشروع “تعاقب عليه 4 وزراء، بدءا من طارق الخيكاني الى آن الاوسي الى بنكين ريكاني الى الوزيرة الحالية نازلين محمد، ولم يكتمل بسبب سوء الادارة ومشاكل فنية وقانونية ومالية”.

وطالب الشافعي “وزارة والاعمار والاسكان والبلديات باكمال المشروع والاهتمام به لاسيما مع الظروف التي يمر بها القضاء خلال فصل الشتاء، بالاضافة الى عدم امكانية تبليط الاحياء وعمل الارصفة بسبب عدم اكتمال البنى التحتية وابرزها شبكة المجاري”.



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