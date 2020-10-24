ديالى تطرح فرصة استثمارية لبناء اكبر المدن السياحية في العراق

2020/10/24 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة استثمار ديالى، السبت، عن طرح فرصة استثمارية لبناء اكبر المدن السياحية في العراق.

وقال مدير استثمار ديالى كريم العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرته طرحت فرصة استثمارية رائدة في المجال السياحي لبناء منتجعات ومدينة سياحية متكاملة في بحيرة حمرين(57كم شمال شرق بعقوبة) تمتد على مسافة اكثر من 200 دونم”.

واضاف، ان” المنطقة تتميز بتوفر كل العوامل التي تدعم المشروع من ناحية الموقع المميز والجمالية وامكانية ان يتحول الى اكبر مدينة سياحية جاذبة في وسط العراق كونها في محيط بالغ الجمالية يضاهي ما موجود في دول كثيرة”.

واشار العزاوي الى ” وجود مساعي لاعطاء فرصة اخرى لبناء منتجعات سياحية اكبر قرب سدة حمرين وفي مواقع مميزة جدا لافتا الى انه العمل جاري لاكمال الاجراءت الادارية مع الجهات ذات العلاقة مؤكدا بان الوضع الامني مستقر جدا وهو يوجه دعوة للشركات العراقية والعربية والاجنبية من اجل استثمار هذه الفرص الرائدة في مجال السياحة والتي ستخلق انتعاش اقتصادي كبير في محافظة هي بامس الحاجة للبعد الاستثماري لامتصاص البطالة ودعم الاقتصاد المحلي”.انتهى 25 ف

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