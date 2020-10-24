الكاظمي يوجه بالحفاظ على سلامة المتظاهرين وعدم استخدام الأسلحة النارية

2020/10/24 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائدُ العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالحفاظِ على سلامة المتظاهرين والتعامل ِ معهم باحترام وعدم ِ استخدام الاسلحة النارية، داعيا المتظاهرين إلى الالتزام بحدودِ ساحات التظاهر.

اللواء يحيى رسول المتحدثُ باسم القائد العام للقوات المسلحة أكد في تصريح ٍ صدورَ أوامرَ مشددة بشأن التظاهرات تضمنت احترامَ المتظاهرين وتامين َ سلامتهم، والتشديدَ على حماية المؤسسات الرسمية والسيادية والبعثاتِ الدبلوماسية، مبينا أن قواعدَ الاشتباك ستكون حاضرة ً في التعامل مع التصعيد والتعامل ِ بحزم ٍ مع من يحاول استغلالَ التظاهرات للتخريب أو الاعتداءِ على القوات الأمنية.

وأشار رسول إلى استمرار ِ التحقيق بملفِ قتلة المتظاهرين عبْر التحري الدقيق للخروج ِ بالنتائج المرجوة، مشيرا إلى إلقاءِ القبض على مجاميعَ قتلت متظاهرين ومن بينها مجموعة ُ “الجريذي” وأن الدولة لن تتساهل بشأن ِ هذه القضية.

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