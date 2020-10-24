2020/10/24 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وسائل إعلام آلية توزيع الدوائر الانتخابية للعاصمة بغداد، عقب تصويت البرلمان على توزيع تلك الدوائر لمجمل محافظات البلاد، باستثناء محافظتي نينوى وكركوك.

وأوضحت الوسائل ان العاصمة بغداد توزعت على سبع عشرة دائرة انتخابية، معتمدة على عدد تقديري لسكان العاصمة هو ثمانية ملايين وثلاث مئة وثمان وسبعين الف نسمة،وأضافت وسائل الإعلام ان عدد المقاعد للعاصمة بغداد تم تحديدها بتسعة وستين مقعدا، بواقع مئة وواحد وعشرين ألف نسمة لكل مقعد انتخابي.

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