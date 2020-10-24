فيديو: حماية نائب يعتدون على شرطي مرور.. بيان من الداخلية

2020/10/24 | 20:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت وزارة الداخلية، السبت، بيانا حول الاعتداء الذي طال احد رجال المرور على يد مجموعة من حمايات احد النواب.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 تشرين الاول 2020)، أنه "اعتدت مجموعة من حماية احد النواب على شرطي مرور عندما كان يؤدي واجبه في أحد شوارع بغداد ،وجاء هذا الاعتداء في وقت تسعى الحكومة وخصوصا وزارة الداخلية الى فرض سلطة القانون وتأكيد هيبة الدولة وسلطاتها".

واضاف، "وكان متوقعا من جميع الغيورين وبالخصوص المسؤولين في اي موقع كانوا، تجسيد حرصهم على سيادة القانون والتصرف بمسؤولية وتحذير معيتهم من اي سلوك ينم الاستهتار بالقانون والقيم، لكننا للاسف نشهد بين الحين والاخر تجاوزات على القائمين بأنفاذ القانون والاعتداء علىيهم بما يحط من قيمة القانون ويهتك سلطة الضبط، وكلها تصرفات تنم عن ازدراء الدولة وسلطاتها وقوانينها وموظفيها".

واكدت الداخلية، "انها ستتخذ الاجراءات الحازمة بحق المعتدين ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها ،ولن تتراخى بعد اليوم في استرجاع هيبة الدولة والسلطات القانونية ولن تخضع لكل اشكال الضغوط".

ودعت "ابناء الشعب مواطنين ومسؤولين التعاون معها في هذا المضمار لاستعادة دور القانون ،الذي هو عنوان الدولة المتحضرة".

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