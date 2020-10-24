صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 424 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/24 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 424 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 195 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 424 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

195 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 19 حالة •

قطاع الرصافة 25 حالة

قطاع بغداد الجديدة 45 حالة

قطاع البلديات الاول 16 حالة •

. قطاع الشعب 23 حالة

.



قطاع الاستقلال 20 حالة .





قطاع البلديات الثاني 19 حالة .





قطاع الاعظمية 28 حالة

– 229 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 10 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 9 حالات محلة 323, 314,

331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

الشعب 8 حالات محلة 317, 337

البلديات 10 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 ,

شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 503, •

الامين 13 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 ,

بغداد جديدة 7 حالات محلة 701 •

951 , 977 , 961 , 954 , 953 , الزراعي , ,

الزعفرانية 93 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , 979 , 958 , 964 , 962, 949

905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 10 حالات محلة 903, 905, •

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 8 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

. حي الزهراء 4 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 4 حالات محلة 799 , 796

الحسينية 9 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 7 حالات , 716 , 710

المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة

حي الخضراء حالة واحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

الفحامة حالة واحدة

الكرخ الدورة حالة واحدة ,

الكرخ الحرية 4 حالات , 418 , 428

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الكفاح حالة واحدة , 125

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 58243 توفي منهم 1339 للاسف فيما اكتسب الشفاء 51365 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5539”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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