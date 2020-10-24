صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 424 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 424 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
195 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الصدر 19 حالة •
قطاع الرصافة 25 حالة
قطاع بغداد الجديدة 45 حالة
قطاع البلديات الاول 16 حالة •
. قطاع الشعب 23 حالة
.
قطاع الاستقلال 20 حالة .
قطاع البلديات الثاني 19 حالة .
قطاع الاعظمية 28 حالة
– 229 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 10 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, , 521 .
565 .
قطاع
الاعظمية 9 حالات محلة 323, 314,
331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,
الشعب 8 حالات محلة 317, 337
البلديات 10 حالات محلة .
734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,
, 506 , ,502 , 504 ,
شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 503, •
الامين 13 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743•
, 709 706 , 704 ,
بغداد جديدة 7 حالات محلة 701 •
951 , 977 , 961 , 954 , 953 , الزراعي , ,
الزعفرانية 93 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , 979 , 958 , 964 , 962, 949
905 , , 906 , 909 ,
الكرادة 10 حالات محلة 903, 905, •
حي تونس 3 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 8 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769
الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •
. حي الزهراء 4 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,
المعامل 4 حالات محلة 799 , 796
الحسينية 9 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
زيونة 7 حالات , 716 , 710
المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة
حي الخضراء حالة واحدة
المشتل حالة واحدة قرب المعسكر
الفحامة حالة واحدة
الكرخ الدورة حالة واحدة ,
الكرخ الحرية 4 حالات , 418 , 428
حي النصر حالة واحدة , 773
حي السلام حالة واحدة , 408
البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321
المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان
الكفاح حالة واحدة , 125
واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 58243 توفي منهم 1339 للاسف فيما اكتسب الشفاء 51365 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5539”.
وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.
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