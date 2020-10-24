فوز السلط على الاهلي بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2020/10/24 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/فاز فريق السلط على الاهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الملك عبدالله الثاني، جنوبي العاصمةعمان، في المباراة المؤجلة من الاسبوع العاشر من دوري المحترفين الاردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع فريق السلط رصيده الى 15 نقطة في المركز الثالث ، فيما بقي رصيد الاهلي عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر ، الاخير ./انتهى

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