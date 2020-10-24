توجيهات هامة للقوات العراقية في ذكرى تظاهرات تشرين الاول

2020/10/24 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة عمليات بغداد في العراق، السبت، بيانا بشأن تظاهرات الغد، فيما اكدت على أهمية المحافظة على المال العام والخاص....

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