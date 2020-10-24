البرلمان العراقي يصوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة

2020/10/24 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، السبت، على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما رفعت رئاسة البرلمان الجلسة إلى الاثنين المقبل....

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