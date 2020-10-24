أعمال الصيانة تقطع التيار الكهربائي عن قضاء البطحاء يوم غدٍ الأحد

2020/10/24 | 20:59 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال الصيانة تقطع التيار الكهربائي عن قضاء البطحاء يوم غدٍ الأحد) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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