2020/10/24 | 21:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب العراق " بشار رسن " قرر الاستمرار مع فريقه برسبوليس الإيراني) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب العراق " بشار رسن " قرر الاستمرار مع فريقه برسبوليس الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).