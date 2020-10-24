الحلبوسي: قانون الانتخابات الجديد هو التزاما من البرلمان للشعب وللدماء التي سالت خلال التظاهرات

2020/10/24 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان قانون الانتخابات الجديد يحفظ لكل ذي حق حقه، وهذا التزاما من مجلس النواب العراقي للشعب وللدماء التي سالت خلال التظاهرات وطالبت بالإصلاح.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال تصريحات صحفية عقب جلسة التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، ان “هذا اليوم مجلس النواب أكمل التصويت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة لزاما من المجلس باتمام هذا القانون الذي اعتمد مبدأ أعلى الأصوات لأعلى المرشحين، وبالتالي لا يغبن حق أي مرشح من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية”، مبينا انه “سابقا كان نظام القوائم الانتخابية له ما له وعليه ما عليه، فعلى سبيل المثال كان المرشح يحصل على عدد كافٍ من الأصوات ولكن القائمة الانتخابية لا تحقق العتبة، وبالتالي تهدر أصوات المرشح”.

واضاف الحلبوسي، ان “قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه المجلس، التمثيل فيه لأعلى الأصوات في نفس الدائرة سواء من الرجال أم النساء، مع حفظ كوتا النساء”، لافتا الى ان “القانون الجديد يحفظ لكل ذي حق حقه، وهذا التزاما من مجلس النواب العراقي للشعب وللدماء التي سالت خلال التظاهرات وطالبت بالإصلاح، ومن ضمنها إصلاح القانون الانتخابي، وتشريع قانون جديد، ومفوضية مستقلة للانتخابات التي صوت عليها المجلس في وقت سابق، وهي مفوضية مستقلة من القضاة”.

واشار الى انه “لم يبقَ إلا قانون المحكمة الاتحادية امام مجلس النواب لإكمال الإطار التشريعي للمضي بانتخابات مبكرة”، شاكرا “المتظاهرين ووسائل الإعلام وأعضاء مجلس النواب وجهود اللجنة القانونية، وكذلك منظمات المجتمع المدني لرفد المجلس بالملاحظات والخبرات القانونية من أجل إتمام القانون”.

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