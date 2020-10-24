إيران تتخذ قرارات مشددة لمواجهة كورونا تتضمن غلق الحوزات والمزارات الدينية

2020/10/24 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة الإيرانية اللجوء الى تدابيرَ مشددة في ثلاثٍ وأربعين مدينة ً للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد.

المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أكد في تصريح ان القراراتِ الجديدة ستطبق بدءاً من بعد غدٍ الاثنين ولغايةِ العشرين من الشهر المقبل، وتتضمن اغلاق َ مراكز التسوق والجامعاتِ والمدارس والمطاعم والمزارات الدينية والحوزات العلمية والمراكز الترفيهية ودور ِ السينما والمسارح وتعطيلَ المسابقات الرياضية.

وشملت حزمة ُ القرارات الإبقاءَ على محال بيع المواد الغذائية والمخابز مفتوحة، وان تواصل المؤسساتُ الإدارية والخدمية والمراكزُ الأمنية أنشطتها المعتادة، في حين أكد ربيعي ان جميعَ المؤسسات الحكومية في طهران ستعمل بنصفِ عدد موظفيها، على ان يضع مديروها الخطط َ اللازمة لإدارةِ مؤسساتهم وعدم الاخلال بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

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