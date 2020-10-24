الشيخ جمال الضاري يحذر من تسويف المطالب وعلى رأسها محاكمة قتلة المتظاهرين

2020/10/24 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين ُ العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري من عدم ِ الاستجابة لمطالب ِالمتظاهرين أو تسويفِها.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدةٍ على منصة تويتر إن ثورة َ تشرين أجبرت الجميعَ على الرضوخ وإزاحةِ الحكومة السابقة، وبإمكان ِ أبطالها تغييرُ أيةِ معادلةٍ في العراق ولا يمكن لأي ِ طرف إغفالُ مطالبهم المشروعة أو تسويفـــُـها وعلى رأسها محاكمة ُ قتلة المتظاهرين، فاعتبروا بمن سبقكم، لان صوتَهم صوت ُ الوطن وان هدفـــَهم يبقى دائما الشعبَ أولا.

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