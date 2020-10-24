الكاظمي: نأمل أن تراقب المنظمات الدولية الانتخابات المبكرة

2020/10/24 | 21:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: ليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات

الكاظمي: يجب على الجميع الاستعداد للانتخابات

الكاظمي: نحن نتكفل بحماية الانتخابات من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة

الكاظمي: اعتماد النظام البايومتري للتصويت وسد جميع الثغرات التكنولوجية والإدارية في النظام الانتخابي

الكاظمي: فتح الباب أمام القوى السياسية والشعبية للتعبير عن أنفسهم وتنظيم صفوفهم وخوض الانتخابات بشرف ومسؤولية وضمن السياق القانوني والدستوري

الكاظمي: وعدنا بإطلاق نظام للتقصي عن الحقائق بأحداث تشرين المؤلمة وفعلنا رغم شكوك البعض من المزايدين وأحياناً تحديات المبتزين هنا وهناك

الكاظمي: شكلنا فريقا يتقصى عن الحقائق من قضاة مشهود لهم بالنزاهة

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