مؤسسة الشهداء تعلن إكمال الوجبة الأولى من “مستحقات” ذوي ضحايا الاحتجاجات

2020/10/24 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مؤسسة الشهداء، السبت، إتمام ملفات عوائل ضحايا التظاهرات في بغداد والمحافظات، مؤكدة إصدار الوجبة الأولى من الهويات التقاعدية لهم. وقال مدير عام ضحايا الإرهاب، والعمليات العسكرية، في المؤسسة طارق المندلاوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “مؤسسة الشهداء فتحت نافذة إلكترونية خاصة في الموقع الرسمي للمؤسسة جرى من خلالها …

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