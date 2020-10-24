الاولمبية تفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي

2020/10/24 | 21:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

فتحت الهيئة المشرفة على الانتخابات الأولمبية باب الترشيح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية إعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم غد الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري.

وقال مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الترشيح سيستمر لمدّة أحد عشر يوماً، حيث سيغلق مع نهاية الدوام الرسمي عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر تشرين الثاني المقبل، وقبل عشرة أيام بالتحديد من إنعقاد الجمعية بمؤتمر خاص لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد”.

وأضاف قائلاً ان “المكتب التنفيذي الجديد سيتألف من ثلاثة عشر مقعداً أحد عشر منها من بين أعضاء الجمعية العامة، ومقعدين إثنين، حسم الأول للسيدة بيداء كيلان بعد إنتخابها رئيسة للجنة النسوية في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٠، والثاني سيحسم بعد إنتخاب الأحد عشر عضواً من قبل الجمعية العامة وسيكون مخصصاً لممثل الرياضيين الأولمبيين حيث سيتم إنتخابه من بين لجنتهم المؤلفة من خمسة رياضيين تم إنتخابهم أيضاً في السابع عشر من الشهر الحالي أيضاً” .

وأشار الى ان “المنافسة ستكون “على أربعة مناصب بواقع مقعد واحد لكل من الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث، فيما ستنفتح على سبعة مقاعد لنيل عضوية المكتب التنفيذي”.

ولفت حسين الى “ضرورة إلتزام جميع المرشحين بتقديم نسخ ضوئية مصورة من جوازات سفرهم ترفق باستمارة الترشيح لأغراض تنظيمية”.

وختم مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية تصريحه بالقول “ان تقديم الاستمارات سيكون بمقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين، أو عن طريق الانترنيت بالصفحة الرسمية المعنونة (الهيئة المشرفة على إنتخابات اللجنة الأولمبية) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.

تجدر الاشارة الى ان الجمعية العامة للجنة الأولمبية ستنعقد عن الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل بفندق شيراتون في العاصمة بغداد لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لدورة إنتخابية أولمبية جديدة يستمر عملها لأربعة أعوام مقبلة.

جدير بالذكر أيضاً ان العملية الانتخابية تديرها هيئة قضائية سباعية إنبثقت عن مجلس القضاء الأعلى، لهذا الغرض بالتحديد، وتستند بكل إجراءاتها على قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ذي الرقم 29 لسنة 2019 والنظام الداخلي ذي الرقم 1 لسنة 2020.



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