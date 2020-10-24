2020/10/24 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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الفوز الذي حققه ريال مدريد على مضيفه برشلونة بنتيجة 3-1 يشهد تحقيق عدة أرقام تاريخية وبارزة

التدوينة أرقام بارزة لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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