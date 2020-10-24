مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة محمد النفس الزكية عام 145 ( 4 ) - أحمد صبحى منصور

2020/10/24 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة محمد النفس الزكية عام 145 ( 4 )هزيمة محمد النفس الزكية وقطع رأسه الالتحام الحربى 1 ـ حاصر جيش عيسى بن موسى المدينة ، في نفس الوقت الذى أمر فيه عيسى بسدّ الطريق لمكّة حتى لا يهرب اليها محمد النفس الزكية في الهروب .



تقول الرواية عن أحدهم : ( لما نزل عيسى طرف القدوم أرسل إلي نصف الليل ، فوجدته جالسا والشمع والأموال بين يديه ، فقال : " ج ......





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