اصدار ديوان شعري ثالث للشاعر خضر آلدخي عن دار المتن في بغداد

2020/10/24 | 21:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر صدر عن دار المتن للنشر والتوزيع في بغداد ديوان شعر للشاعر الشنكالي خضر الياس آلدخي بعنوان (صدى إنتماء القناديل ) يوم السبت الموافق 24 اكتوبر 2020.قال الشاعر “خضر الياس آلدخي” وهو شاعر فصيح من شنكال، لــ “ايزيدي 24″، “صدى انتماء القناديل هو ثالث ديوان شعري اقوم باصداره والذي صدر …

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