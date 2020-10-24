الكرخ يحصد حالات شفاء تفوق الاصابات بكورونا

2020/10/24 | 21:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ التوزيع الجغرافي لاكثر من 700 اصابة جديدة، فيما تفوق عدد حالات الشفاء على الاصابات بأكثر من 200 اصابة كفارق.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 722 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————58

ابو دشير ——————12

الاسكان ——————6

الاعلام ——————26

البياع ——————15

التاجي ——————1

الحارثية ——————1

الحرية ——————26

الــدورة -———-——48

السيدية ——————16

الشالجية ——————17

الشرطة الرابعة ————1

الشعلة ——————38

الصالحية ——————5

الطارمية ——————9

العامرية ——————13

العطـيـفيـة -—————5

الغزاليـة -—————40

القادسيـة —————-16

الكاظميـة —————45

الكرخ ————————3

اللطيـفيـة —————2

المحمودية —————68

المـعالـف —————13

المكاسب —————-1

المنصور —————-21

المواصلات -————-1

الوشاش —————-2

اليوسفية —————1

اليـرموك ——-———14

جــكوك —————-11

حي الجامعة ————-9

حي الجهاد -————67

حي الخضراء -————15

حي العامل -————-61

حي العدل ——-——-1

سبع البور —————1

ســويـب —————2

شارع حيفا ———–—3

كرادة مريم —————2

سكنة جانب الرصافة -———18

محافظة كركوك -———1

محافطة نينوي ———1

محافظة البصرة ———-1

محافظة بابل ——— 3

محافظة النجف ———-2

الشفاء:

905

الوفيات :

4

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