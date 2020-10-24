السيد عمار الحكيم: تشرين السلمية صرخة وطن وضمير شعب وما على الطبقة السياسية الا الاصغاء

2020/10/24 | 21:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، تشرين السلمية بـ"صرخة وطن وضمير شع".

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