2020/10/24 | 21:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز ما جاء في كلمة الكاظمي بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات تشرين:

نستعيد ذكرى الخامس والعشرين من تشرين لنذكر أنفسنا بأن للشعب حقوقه

متمسكون بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة

نحن نتكفل بحماية الانتخابات من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة

شكلنا فريقا يتقصى عن الحقائق من قضاة مشهود لهم بالنزاهة

بدأنا بإجراءات جادة لتطبيق الورقة البيضاء

الورقة البيضاء وضعت الحلول طويلة الأمد للانهيارات الاقتصادية وتشجيع الزراعة والصناعة الوطنية والاستثمار

فتحنا أكثر من 30 ملف فساد كبيرة وجلبنا المتورطين بتلك الملفات بالقانون

تدعيم الأجهزة الأمنية وتكريس تخصصاتها من صميم تعهداتنا الحكومية

أصدرنا أوامر مشددة لحماية المتظاهرين

ندعو المتظاهرين للحيطة والحذر من محاولات من أصابهم الخبث وانعدام الوطنية

الكاظمي: أصدرنا أوامر مشددة لحماية المتظاهرين وندعو شبابنا للحفاظ على سلمية التظاهر

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