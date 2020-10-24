عاجل | الكاظمي: في مثل هذا اليوم وقف العراق على حافة حرب إقليمية ودولية كانت قد تحدث على أرضه

2020/10/24 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: في مثل هذا اليوم وقف العراق على حافة حرب إقليمية ودولية كانت قد تحدث على أرضه

الكاظمي: حققنا الكثير بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وكذلك جيراننا وأصدقائنا وفق قاعدة مصلحة العراق أولا

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