عاجل | الكاظمي: نستعيد الذكرى الخامسة والعشرين من تشرين لنذكر أنفسنا بأن للشعب حقوقه

2020/10/24 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: المنهاج الحكومي وضع حيز التنفيذ من اليوم الأول لعمر الحكومة

الكاظمي: نستعيد الذكرى الخامسة والعشرين من تشرين لنذكر أنفسنا بأن للشعب حقوقه

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